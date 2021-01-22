В Петербурге свободно более 30% коек для пациентов с коронавирусом. Это рекорд

«Количество свободных коек в Петербурге под COVID-19 и пневмонии достигло рекордных значений. Свободны 3 770 коек, что составляет 30,07% от всего коечного фонда», — сообщили в Комитете по здравоохранению Петербурга. На сегодняшний день помощь больным с коронавирусом оказывают 17 городских и 7 федеральных стационаров.

Только за 21 января в Петербурге госпитализировали 607 взрослых пациентов — тогда как неделей неделей ранее этот показатель составил 750 человек. Кроме того, еще 15 января в Петербурге была свободна почти четверть всех коек для пациентов с коронавирусом — 23,7% от общего числа. «При сравнении предыдущего семидневного интервала с текущим — с 9 по 15 января и с 16 по 22 января 2021 года — снижение недельной суммы госпитализируемых составило 16,1%», — отметили в Комздраве.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 3 миллиона 677 тысяч, в Москве — 907 тысяч, в Петербурге — 313 тысяч, в мире — 97 миллионов человек. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.