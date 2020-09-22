Пансионат «Заря» в Репино был перепрофилирован под обсерватор для для вернувшихся из-за границы или нарушивших самоизоляцию в марте, к концу апреля здесь разместилось временное инфекционное отделение 40-ой городской больницы Курортного района Петербурга. 10 июля госпиталь завершил прием пациентов из-за низкой загруженности — к тому времени в «Заре» проходили лечение почти 2,6 тысячи человек. В настоящий момент временный госпиталь вновь готов к приему людей с диагностированным COVID-19.

Всего в Петербурге развернуто 3776 коек для пациентов с коронавирусом — как во взрослых, так и детских отделениях. «При ухудшении эпидемической ситуации перепрофилирование стационаров будет продолжено в рамках разработанного оперативного плана», — приводит «Фонтанка» слова вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

Напомним, о второй волне заболеваемости COVID-19 в Смольном начали говорить в начале августа. Новую вспышку заболеваемости прогнозируют в сентябре, что может привести к введению ранее снятых ограничительных мер. В первую очередь вновь могут закрыть в частности торговые центры — но полного локдауна обещают избежать. На фоне второй волны коронавируса уже начали готовить к приему пациентов временный госпиталь «Ленэкспо». Его расформировали в июле в связи с низкой нагрузкой.