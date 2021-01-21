В Петербурге появятся выездные пункты вакцинации от коронавируса

На сегодняшний день в Петербурге развернуты 70 пунктов вакцинации от коронавируса. Как сообщает пресс-служба вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева, всего привиты 27 499 петербуржцев, вакцинация завершена у 4986 человек, серьезных осложнений после вакцинации не наблюдалось. В ближайшее время Смольный ожидает поставку еще 66 тысяч доз вакцины от коронавируса.

Подготавливаются к открытию еще 50 прививочных пунктов на базе городских поликлиник, а также федеральных и частных медицинских учреждений. В «кратчайшие сроки» поручено организовать вакцинацию силами выездных прививочных бригад городских поликлиник.

Еще одна задача, поставленная перед властями Петербурга — сохранить необходимый коечный резерв в инфекционных стационарах для больных с COVID-19. Всего в городе помощь заболевшим коронавирусом оказывают в 25 стационарах. Развернуты 12 488 коек, из них свободны 3 346 — (26,8%).

В больницах находятся 9142 пациента, из них на лечении в реанимациях - 705 человек, на ИВЛ — 336 пациентов. Еженедельный прирост заболеваемости составил 8%. Количество госпитализаций за неделю сократилось на 10%. Олег Эргашев поручил Комитету по здравоохранению поддерживать свободный коечный резерв для инфекционных больных не ниже 20%.

«Общее количество пациентов, находящихся на лечении от новой коронавирусной инфекции как в стационарных, так и в амбулаторных условиях, за неделю снизилось на 4,4%. Тем не менее, цифра пока остается большой — более 67 тысяч человек», — отметил он.