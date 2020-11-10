Около 600 педагогов Петербурга заразились коронавирусом за все время пандемии

«Количество заболевших педагогов у нас сегодня более 500, уже подбирается к 600 эта цифра», — сообщила Потехина. По словам вице-губернатора, власти Петербурга получают от учителей обращения о том, что они хотели бы работать из дома из-за пандемии.

Ужесточение карантинных мер в Смольном обсуждают прямо сейчас. В числе новых возможных мер — перевод на «удаленку» учащихся 5-11-х классов и обязательный режим самоизоляции для петербуржцев старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Напомним, с 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. До 29 ноября запрещена работа общепита в ночное время. До конца месяца водят запрет на массовые мероприятия численностью более 70 человек и работу фуд-кортов.

Губернатор Петербурга неоднократно предупреждал о введении дополнительных мер по противодействию COVID-19 в случае, если горожане не будут в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.