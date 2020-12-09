65-летний петербуржец умер по пути из больницы домой. Его выписали с коронавирусом и предписали долечиваться на самоизоляции

Родственники 65-летнего петербуржца сняли ему квартиру специально для того, чтобы мужчина мог самоизолироваться. На выходе из больницы в минувший вторник, 8 декабря, мужчину встретил сын. Однако дойти до своего временного жилища больной не смог.

«Мужчина скончался на улице Доблести, стал задыхаться. Незадолго до этого его выписали из больницы на домашнюю самоизоляцию с диагнозом «ковид», [он] шел до дома», — приводит ТАСС слова источника в экстренных службах.

Напомним, в начале декабря в Петербурге в возрасте 108 лет скончалась старейшая жительница города. Она родилась еще при Николае II. У женщины был диагностирован коронавирус — петербурженке предлагали госпитализацию, но она письменно отказалась от нее.