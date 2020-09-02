Греция на две недели открыла границы для россиян. Но уехать успеют не все

Греция открыла границы для россиян с 7 по 21 сентября. Въехать в страну могут до 500 туристов в неделю при наличии у них отрицательного теста на коронавирус и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице. Попасть в Грецию также можно исключительно воздушным путем через аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона на острове Крит.

Тест на коронавирус должен быть отрицательным — его необходимо получить за 72 часа до прибытия в Грецию. Анализ может быть сделан в государственных или частных лабораториях при условии, что последние сертифицированы компетентным национальным органом страны. Справка должна быть составлена на английском языке, в ней необходимо указать имя, фамилию и номер паспорта. Прилетающие также должны за день до прибытия заполнить электронную форму Passenger Locator Form, записав в нее контактные данные в Греции.

Напомним, с 27 марта правительство России отмило все авиарейсы за рубеж. Приостанавилось регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами — за исключением полетов, связанных с вывозом россиян из иностранных государств, неблагоприятных по ситуации с распространением нового коронавируса COVID-19.

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Танзанией, Великобританией и Австрией, в последнюю усложняются правила въезда. С 15 августа Россия возобновила авиасообщение с Швейцарией. Также открыта граница с Абхазией. Ранее Россия в третий раз не вошла в список стран, для которых Евросоюз откроет границы. Зато Польша исключила Россию из списка стан, авиасообщение с которыми запрещено из-за COVID-19.