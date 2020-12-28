Военно-медицинская академия имени Кирова в Петербурге начала прием пациентов с коронавирусом

Военно-медицинская академия имени Кирова стала стала седьмым федеральным стационаром Петербурга, перепрофилированным под прием пациентов с коронавирусом и пневмониями. В стационаре подготовлены 150 коек для оказания помощи пациентам с коронавирусом и пневмониями, в том числе 10 реанимационных коек.

На сегодняшний день в Петербурге помощь больным с COVID-19 и внебольничными пневмониями оказывают в 23 больницах — 16 городских и 7 федеральных клиниках. В них развернуто 11925 инфекционных коек, из которых свободны 1041 — 8,7% от общего числа.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 3 миллиона 78 тысяч, в Москве — 792 тысячи, в Петербурге — 230 тысяч, в мире — 80 миллионов человек. В Петербурге заканчиваются койки для пациентов с коронавирусом, город подходит к «красной черте» по заполняемости перепрофилированных больниц. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.