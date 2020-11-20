В Мариинской больнице в Петербурге заняты все койки для пациентов с коронавирусом

«Мы развернули 586 инфекционных коек в одиннадцати отделениях и 48 коек реанимации в трех отделениях реанимационных. В настоящий момент коечный фонд используется на 100%, происходит ежедневная ротация больных — какие-то больные выписываются, какие-то поступают вновь, переводятся в другие учреждения, если это необходимо, на долечивание», — рассказала Рубежова.

Мариинская больница вновь начала принимать пациентов с COVID-19 5 ноября. Нагрузка на медицинский персонал, по сравнению с весенним периодом, сейчас рационально распределена между врачами, медсестрами, младшим персоналом, диагностами.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 2 миллиона 39 тысяч, в Москве — 539 тысяч, в Петербурге — 92 тысячи, в Ленинградской области — 14 тысяч, в мире — 56 миллионов человек. Губернатор Петербурга неоднократно предупреждал о введении дополнительных мер по противодействию COVID-19 в случае, если горожане не будут в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. С 23 ноября запрещается присутствие зрителей на спортивных мероприятиях. До 29 ноября в Петербурге запрещена работа общепита в ночное время и работа фуд-кортов. Федеральные музеи Москвы приостановят работу временных выставок до середины января 2021 года. До этого же времени в Петербурге устанавливаются дополнительные требования к допуску посетителей в театры, концертные залы, концертные площадки и кинотеатры. Студентов российских вузов переводят на дистанционное обучение до февраля 2021 года.