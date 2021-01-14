Больница №33 в Колпине начала прием пациентов с коронавирусом

«С сегодняшнего дня для приема больных с коронавирусной инфекцией развернуты 110 коек в действующем корпусе Городской больницы №33 в Колпино. Из них 10 работают как реанимационные», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

В феврале начнет принимать пациентов с коронавирусом отделение больницы Святителя Луки. Там завершается масштабная реконструкция. Отделение рассчитано на 165 коек.

Дополнительно для городских стационаров, принимающих пациентов с COVID-19, закуплено 70 аппаратов для высокопоточной оксигенации. Как отмечают в Смольном, этот метод имеет преимущества: благодаря ему увеличивается эффективность вентиляции, он более комфортный для пациента.

На сегодняшний день помощь больным коронавирусом и внебольничными пневмониями оказывают 16 городских и 7 федеральных стационаров. В них развернуто 12488 инфекционных коек.

Напомним, практически готов к сдаче лечебно-диагностический корпус городской больницы №33 в Колпине. Новый корпус откроется как стационар-трансформер и будет принимать пациентов с коронавирусом в начале 2021 года. Для них коечная мощность составит 420 мест.