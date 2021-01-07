Более тысячи петербуржцев сделали прививку от коронавируса за сутки. Это рекордный показатель

За минувшие сутки в Петербурге привили от коронавируса 1053 человека — рекордное число за все время вакцинации. Такие данные приводятся в информационной справке межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.
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Фото: Shutterstock
На сегодняшний день вакцину получили уже 8067 человек. При этом в Петербурге есть еще 14 625 доз вакцины. В информационной справке также сообщается, что желающих привиться от коронавируса становится все больше.
Напомним, ранее стало известно о том, что более 1 миллиона россиян уже получили вакцину от коронавируса «Спутник V». По словам директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга, новых нежелательных реакций на препарат не выявлено.
В России начали выдавать паспорта людям, которые вакцинировались от коронавируса. Сведения о привитых от коронавируса граждан вносят в регистр вакцинированных, после чего электронный паспорт на портале госуслуг выдается в автоматическом режиме.
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