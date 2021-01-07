Более тысячи петербуржцев сделали прививку от коронавируса за сутки. Это рекордный показатель

Напомним, ранее стало известно о том, что более 1 миллиона россиян уже получили вакцину от коронавируса «Спутник V». По словам директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга, новых нежелательных реакций на препарат не выявлено.

В России начали выдавать паспорта людям, которые вакцинировались от коронавируса. Сведения о привитых от коронавируса граждан вносят в регистр вакцинированных, после чего электронный паспорт на портале госуслуг выдается в автоматическом режиме.