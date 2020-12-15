Как рассказал РИА «Новости» директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, исследование вакцины «Спутник V» на беременных проведут после завершения исследования на детях. В свою очередь маленькие россияне смогут привиться «после того, как на взрослых все проведут».

На сегодняшний день привиться от COVID-19 препаратом «Спутник V» не смогут люди с онкологическими заболеваниями, болеющие ОРЗ, недавно поставившие другую вакцину и лица старше 60 лет. Также если человек недавно сделал прививку от другой инфекции, ему необходимо будет выждать 2-4 недели и лишь потом прийти и привиться от коронавируса.

«Перед вакцинацией доктор осматривает пациента. Те же самые требования, как и к введению других иммунобиологических препаратов, других вакцин. На предвакцинальном осмотре доктор уточнит, какие есть заболевания, например, онкология, когда человек проходит химиотерапию, естественно, мы его не допустим. Точно так же, если у него окажутся в настоящее время признаки острого респираторного заболевания. Мы предложим данному человеку сначала выздороветь, а потом к нам прийти», — рассказала о процедуре прохождения вакцинации главный врач городской поликлиники № 2 департамента здравоохранения Москвы Наталья Шиндряева.

Напомним, Петербург готов начать плановую вакцинацию от коронавируса. В город уже поступило 5,5 тысяч доз вакцины, до конца года развернут 70 прививочных пунктов. Начать «масштабную вакцинацию» от коронавируса 2 декабря поручил президент России Владимир Путин. В первую очередь привьют врачей и учителей.