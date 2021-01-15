Сейшельские острова разрешили свободный въезд всем туристам, сделавшим прививку от коронавируса

Для свободного въезда на Сейшельские острова туристы должны предоставить сертификат о том, что они получили две дозы вакцины — какой именно, не уточняется. Таким туристам соблюдать карантин не потребуется. Также необходим отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до поездки.

Власти Сейшел рассчитывают, что к марту 2021 года вакцину от коронавируса получат 70% населения. На сегодняшний день привились чуть более 2% жителей. После массовой вакцинации туристам могут разрешить въезжать на архипелаг, имея при себе лишь отрицательный тест на коронавирус.

Напомним, 15 декабря во всех регионах России началась вакцинация от коронавируса. Препарат доставили со все субъекты страны. Почти 7 тысяч петербуржцев получили вакцину от коронавируса в период новогодних праздников, за все время с начала вакцинации привились более 1 миллиона россиян по всей стране. С 18 января в стране перейдут «от масштабной вакцинации к массовой».

Вакцина от коронавируса американской компании Pfizer и германской BioNTech не поступит в Россию в 2021 году. Использовать препарат даже частным клиникам запретил Росздравнадзор. Зато появится «лайт-вакцина» «Спутник Лайт». У препарата только одна доза и более короткий период выработки антител.