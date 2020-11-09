Беглов предложил Минздраву отработать на Петербурге оптимальную схему оказания помощи больным COVID-19

По словам губернатора Петербурга, система здравоохранения города выдерживает испытание эпидемией, но нагрузка многократно превышает расчетные параметры — и она будет только возрастать. Для консультаций и обсуждения задач по организации медицинской помощи в условиях эпидемии в Петербург прибыли представители Минздрава — первый заместитель министра здравоохранения Игорь Каграманян и помощник министра Оксана Гусева.

Смольный предложил Министерству здравоохранения объединить в Петербурге «лучшие организационные противоэпидемические практики страны». Это касается и подходов к организации резерва коек, и работы call-центров, и более активному внедрению телемедицины. «Наш город готов быть модельным регионом в отработке этой оптимальной структуры помощи», — заявил Беглов.

Как сообщает пресс-служба Смольного, в рамках визита представителей Минздрава планируется также обсудить информационное взаимодействие между профильными ведомствами. Это поможет объединить подходы, снизить бюрократическую нагрузку на врачей и ликвидирует расхождения в статистических данных, которые собирает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, Министерство здравоохранения и Роспотребнадзор.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 796 тысяч, в Москве — 475 тысяч, в Петербурге — 71 тысячу, в мире — 50 миллионов человек. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. До 29 ноября запрещена работа общепита в ночное время. До конца месяца водят запрет на массовые мероприятия численностью более 70 человек и работу фуд-кортов.

Губернатор Петербурга неоднократно предупреждал о введении дополнительных мер по противодействию COVID-19 в случае, если горожане не будут в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.