В Роспотребнадзоре рассказали, когда в России начнется снижение заболеваемости COVID-19

Суточные данные о числе заразившихся в России вернутся к летним показателям лишь к весне. Такой прогноз дает замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передают «РИА Новости».
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«Мы рассчитываем, что к весне количество новых случаев заболеваний должно снизиться до исходных показателей, которые были летом», — заявил Горелов. Как он считает, понадобится определенное время, чтобы стабилизировать ситуацию в стране.
Во многом на продолжительность будет влиять то, насколько россияне ответственно и сознательно будут относиться к соблюдению мер предосторожности, добавил Горелов.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что пик заболеваемости коронавирусом в России предположительно будет зафиксирован в начале - середине ноября. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Как прогнозирует эпидемиолог, на пике число новых случаев заражения в сутки достигнет 20 тысяч.
Напомним, о второй волне заболеваемости COVID-19 в Смольном начали говорить в начале августа. Новую вспышку заболеваемости в Смольном прогнозировали в сентябре, эксперты считают, что она может быть зафиксирована в начале ноября.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 693 тысячи, в Москве — 445 тысяч, в Петербурге — 65 тысяч, в мире — 46 миллионов человек. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты будут иметь право отказать в проезде петербуржцам без масок. До 29 ноября запрещена работа общепита в ночное время. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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