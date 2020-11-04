В Роспотребнадзоре рассказали, когда в России начнется снижение заболеваемости COVID-19

«Мы рассчитываем, что к весне количество новых случаев заболеваний должно снизиться до исходных показателей, которые были летом», — заявил Горелов. Как он считает, понадобится определенное время, чтобы стабилизировать ситуацию в стране.

Во многом на продолжительность будет влиять то, насколько россияне ответственно и сознательно будут относиться к соблюдению мер предосторожности, добавил Горелов.