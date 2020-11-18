В Петербурге вводятся новые ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19. Они коснутся кино, кафе в ТЦ и катков

С 23 ноября в Петербурге начнут действовать новые ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Это следует из обновленного постановления, подписанного губернатором города Александром Бегловым.
Так, с понедельника зрителям будет запрещено посещать спортивные мероприятия. В ТЦ перестают работать все предприятия общественного питания, а также ледовые катки. При этом на катках, которые располагаются не в зданиях ТЦ, будут ужесточены требования.
В зоне для катания как открытых, так и крытых ледовых катков должно присутствовать не более 1 человека на 10 кв. м такой зоны, уточняется в пояснении к постановлению. Также на крытых катках ограничат число катающихся до 30 человек. А раздевалки на территории открытых ледовых катков должны быть закрыты. Эти требования не коснутся деятельности профессиональных спортивных клубов, а также осуществления спортивной подготовки.
С 1 декабря наполняемость концертных, театральных залов, а также кинотеатров будет заполнена лишь на 25% от числа зрительских мест в зале. Исключение сделают для мероприятий, где на текущий момент уже проданы билеты в большем количестве.
Напомним, петербургские ТЦ могут запретить вход детям и ограничить количество посетителей, чтобы не допустить повторного закрытия из-за COVID-19.Такие меры «помогут сохранить отрасль и рабочие места, не допуская угрозы жизни и здоровью посетителей».
С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. До 29 ноября в Петербурге запрещена работа общепита в ночное время и работа фуд-кортов. Федеральные музеи Москвы приостановят работу временных выставок до середины января 2021 года. До этого же времени в Петербурге устанавливаются дополнительные требования к допуску посетителей в театры, концертные залы, концертные площадки и кинотеатры. Студентов российских вузов переводят на дистанционное обучение до февраля 2021 года.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 991 тысячу, в Москве — 526 тысяч, в Петербурге — 88 тысяч, в мире — 55 миллионов человек. Губернатор Петербурга неоднократно предупреждал о введении дополнительных мер по противодействию COVID-19 в случае, если горожане не будут в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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