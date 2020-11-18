В Петербурге вводятся новые ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19. Они коснутся кино, кафе в ТЦ и катков

Так, с понедельника зрителям будет запрещено посещать спортивные мероприятия. В ТЦ перестают работать все предприятия общественного питания, а также ледовые катки. При этом на катках, которые располагаются не в зданиях ТЦ, будут ужесточены требования.

В зоне для катания как открытых, так и крытых ледовых катков должно присутствовать не более 1 человека на 10 кв. м такой зоны, уточняется в пояснении к постановлению. Также на крытых катках ограничат число катающихся до 30 человек. А раздевалки на территории открытых ледовых катков должны быть закрыты. Эти требования не коснутся деятельности профессиональных спортивных клубов, а также осуществления спортивной подготовки.

С 1 декабря наполняемость концертных, театральных залов, а также кинотеатров будет заполнена лишь на 25% от числа зрительских мест в зале. Исключение сделают для мероприятий, где на текущий момент уже проданы билеты в большем количестве.