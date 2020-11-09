СМИ: Финляндия может открыть границы для туристов из России. Разрешение на въезд готовят к Рождеству

Как пишет Yle, Министерство социального обеспечения и здравоохранения Финляндии завершает работу над законопроектом об открытии туризма. После этого, предположительно в начале следующей недели, он будет передан на оценку экспертов — тогда же правительство должно сообщить, как на практике будет обеспечиваться безопасность в сфере туризма.

«Нам известно об ухудшении ситуации с пандемией в Центральной Европе, и что это влияет на желание путешествовать. Однако, несмотря на текущую ситуацию, индустрия туризма Лапландии по-прежнему срочно нуждается в четких и понятных решениях», — сообщила председатель Торговой палаты Лапландии Ниина Пиетикяйнен.

Планируется, что закон будет одобрен парламентом Финляндии до рождественских каникул.

Напомним, россиянам разрешили въезжать на территорию Финляндии с 1 октября — но только тем, кто владеет недвижимостью в стране. Ранее правительство также смягчило условия для открытия границ с другими странами в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Несмотря на это, туристические поездки остаются под запретом — он был продлен властями Финляндии еще в начале сентября и не отменялся.