В Петербурге возобновляют работу организации дополнительного образования

С 23 января в помещениях частных и государственных организаций дополнительного образования разрешается реализация дополнительных общеразвивающих программ. Также с этого дня художественные, спортивные, физкультурно-оздоровительные, досуговые и иные клубы, кружки, секции и студии смогут оказывать услуги, финансируемые за счет средств городского бюджета, в помещениях государственных учреждений Петербурга.

Напомним, 14 января театрам Петербурга разрешили увеличить заполняемость залов до 50% от общего числа мест. Незадолго до этого, 11 января, музеи, выставочные залы, концертные площадки и Ленинградский зоопарк вернулись к работе после «новогодних» ограничений по коронавирусу. Также петербуржцы и гости города вновь могут воспользоваться экскурсионными и туристическими автобусными маршрутами. Обо всех ограничениях, действующих в Петербурге на сегодняшний день, можно узнать здесь.