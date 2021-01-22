В Петербурге возобновляют работу организации дополнительного образования. Об отмене запрета на ведение деятельности говорится в новой редакции постановления «О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции», которую подписал губернатор города Александр Беглов.
С 23 января в помещениях частных и государственных организаций дополнительного образования разрешается реализация дополнительных общеразвивающих программ. Также с этого дня художественные, спортивные, физкультурно-оздоровительные, досуговые и иные клубы, кружки, секции и студии смогут оказывать услуги, финансируемые за счет средств городского бюджета, в помещениях государственных учреждений Петербурга.
Напомним, 14 января театрам Петербурга разрешили увеличить заполняемость залов до 50% от общего числа мест. Незадолго до этого, 11 января, музеи, выставочные залы, концертные площадки и Ленинградский зоопарк вернулись к работе после «новогодних» ограничений по коронавирусу. Также петербуржцы и гости города вновь могут воспользоваться экскурсионными и туристическими автобусными маршрутами. Обо всех ограничениях, действующих в Петербурге на сегодняшний день, можно узнать здесь.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.