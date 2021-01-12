Жители острова Джильо в Италии не болеют коронавирусом, хоть и не соблюдают меры безопасности. И вот почему

Остров Джильо находится у побережья Тосканы. С начала пандемии ни один местный житель не заразился коронавирусом, все случаи только у приезжих — несмотря на то, что туристы тесно контактировали с местными. На острове также не вводились ограничительные меры, сюда дважды в день ходит паром, доставляя около десяти человек с континента.

Ученые под руководством Антонио Боньянни из Миланского университета провели обширное серологическое исследование, чтобы понять причину устойчивости островитян к коронавирусу. Они хотели обнаружить у островитян антитела к SARS-CoV-2 и выявить бессимптомные случаи. В тестировании приняли участие все взрослые жители трех главных населенных пунктов Джильо. На антитела были проверены 634 человека, проживающих на острове, и 89 приезжих.

Антитела IgM обнаружили только у одного жителя, который прибыл на Джильо в конце весны и переносил заболевание бессимптомно. Чтобы убедиться в этом, ученые трижды повторили тест. Еще у двух человек, у которых ранее был положительный ПЦР-тест, нашли антитела IgG. Среди образцов слюны островитян не было ни одного положительного результата на коронавирус.

Причин такого иммунитета к коронавирусу может быть две. Первая — это чистейший воздух. Отсутствие загрязняющих примесей могло сыграть решающую роль в ограничении распространения инфекции. Вторая причина — это возможное наличие у всех жителей острова перекрестного иммунитета к близкородственному эндемичному патогену. Иммунитет жителей острова Джильо к SARS-CoV-2, по мнению ученых, мог быть клоном Т-лимфоцитов CD4, реагирующим на антигены эндемичных коронавирусов, вызывающих простуду.