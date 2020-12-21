Перелет на чартерных грузопассажирских рейсах из Москвы в Европу разрешен гражданам страны назначения, стран Европейского союза и Шенгенского соглашения или с видом на жительство. Приобрести билеты на рейсы могут граждане России и иностранцы, которые имеют право на въезд в РФ. Иностранцам до посадки на рейс необходимо предъявить сотрудникам контроля справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус со сроком действия не более 72 часов.

На сегодняшний день европейская чартерная программа S7 Airlines включает рейсы из Москвы во Францию (Париж и Ницца), Испанию (Аликанте и Барселона), Италию (Верона), Германию (Дюссельдорф), Австрию (Вена). Вот расписание новых чартерных рейсов:

по понедельникам с 28 декабря — Москва—Мюнхен—Москва;

по вторникам с 29 декабря — Москва—Рим—Москва;

по средам с 30 декабря — Москва—Милан—Москва.

Напомним, ранее авиакомпания S7 разрешила животным летать на соседнем кресле с хозяином. Такой перелет нужно запланировать заранее и сразу оформить авиабилет на два места — на себя и на животное.