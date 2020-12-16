Российские фитнес-клубы планируют разработать восстановительные программы для переболевших COVID-19

По словам председателя рабочей группы по развитию оздоровительных СПА и предприятий восстановительной медицины, члена правления Национального фитнес-сообщества Натальи Филипповой, в России направление реабилитаций находится на начальном этапе развития. На сегодняшний день объем российского рынка превышает 125 миллионов евро в год — для сравнения, в Германии на развитие программ реабилитации выделяется около 300 миллиардов евро.

«В России в государственной медицине наблюдается недостаток стационарных отделений, нехватка медицинского персонала – реабилитологов, кинезитерапевтов, инструкторов ЛФК, эрготерапевтов и других. И фитнес-клубы могут взять на себя эту функцию. Фитнес-отрасль может гарантировать быстрый пролонгированный результат, который достигается сочетанием инновационных процедур, аппаратных, статических методов современного СПА и медицины», — отметила Филиппова.

Осенью 2020 года порядка 40% фитнес-клубов России уже разработали и внедрили специальные программы для профилактики и восстановления после коронавируса. Ставка на здоровье и борьбу с COVID-19 себя оправдала, считают в Национальном фитнес-сообществе — показатели ноября по сравнению с первыми осенними месяцами отыграли падение небольшим приростом: в среднем по стране продажи клубных карт выросли в ноябре на 5,9% по сравнению с продажами октября, а посещаемость выросла на 9,3% по сравнению с показателями предыдущего осеннего месяца.

Национальное фитнес-сообщество обратилось к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с предложением разработать на базе фитнес-клубов восстановительные программы для россиян, переболевших COVID-19, используя первый опыт фитнес-клубов этой осенью. Ряд игроков фитнес-отрасли готовы получить медицинские лицензии. Также проведены переговоры с государственными больницами, перепрофилированными под прием пациентов с коронавирусом.

Национальное фитнес-сообщество обратилось в Минздрав с просьбой рассмотреть возможность встречи, включив в нее представителей Министерства здравоохранения РФ, Министерства спорта, ключевых фитнес-операторов и медицинских специалистов из фитнес-отрасли. На встрече представители Национального фитнес-сообщества поделятся своим опытом внедрения специализированных программ по профилактике и реабилитации после COVID-19.

По итогам обсуждения предлагается сформировать рабочую группу из представителей Министерства здравоохранения, Минспорта и Национального фитнес-сообщества, которая протестирует эффективность предложенных фитнес-клубами программ на фокус-группе. По результатам предлагается разработать методические рекомендации для медицинских учреждений, входящих в Министерство здравоохранения, включающие в себя перечисление фитнес-программ как возможных вариантов по реабилитации после COVID-19.