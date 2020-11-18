Не стать легкой добычей: 6 правил заботы о здоровье во время пандемии COVID-19

Правило №1: качественно высыпаться

Всего одна бессонная ночь способна лишить нас защиты от COVID-19. За это время происходит мощнейшее угнетение иммунной системы: в организме резко сокращается количество NK-кле́ток – натуральных киллеров, составляющих первую линию обороны против вирусов. Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего провели эксперимент на добровольцах, в ходе которого заразили риновирусом 164 здоровых человека. Исследование показало: инфекция стала развиваться в организмах тех, кто в последнюю неделю спал меньше пяти часов в сутки. Участники, чей сон составлял 7-9 часов, не заболели, несмотря на встречу с вирусом.

Сомнологи отмечают, норма сна для каждого индивидуальна, следовать общепринятым требованиям не обязательно, главное – чувствовать себя бодрым и отдохнувшим после пробуждения. Улучшить качество сна поможет строгий режим: врачи рекомендуют ложиться спать и просыпаться всегда в одно и то же время, независимо от праздников и выходных.