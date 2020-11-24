До следующей весны: Попова заявила о необходимости сохранения ограничительных мер по коронавирусу в России

«Новая нормальность. Так мы будем жить еще какое-то время. Скорее всего, мы будем должны беречься также до теплой весны», — заявила Попова. Кроме того, по словам главы Роспотребнадзора, до наступления весны россиянам придется отказаться и от поездок в дальние страны.

С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. С 23 ноября запрещается присутствие зрителей на спортивных мероприятиях. До 15 января 2021 года в Петербурге запрещена работа общепита в ночное время и работа фуд-кортов, устанавливаются дополнительные требования к допуску посетителей в театры, концертные залы, концертные площадки и кинотеатры. Студентов российских вузов переводят на дистанционное обучение до февраля 2021 года.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 2 миллиона 138 тысяч, в Москве — 566 тысяч, в Петербурге — 104 тысячи, в мире — 59 миллионов человек. Губернатор Петербурга неоднократно предупреждал о введении дополнительных мер по противодействию COVID-19 в случае, если горожане не будут в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.