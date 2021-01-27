Как пишет «Фонтанка», среди возможных вариантов послаблений — возобновление работы отдельных ресторанов в торговых центрах Петербурга. Об этом ранее просили владельцы ТРК — они потребовали от Беглова открыть фуд-корты и предложили развернуть там пункты вакцинации. Смольный может смягчить условия работы концертных площадок и кинотеатров. Сейчас их заполняемость составляет 25%, тогда как театрам можно продавать до половины билетов.

Также не исключены послабления для спортивных мероприятий — их могут разрешить проводить со зрителями без отдельного разрешения Роспотребнадзора.

Напомним, в Петербурге продолжает снижаться число госпитализаций пациентов с коронавирусом, также увеличивается число свободных коек — если в пятницу их было 30,07%, то в воскресенье процент увеличился до 33. В начале недели в Смольном начали говорить о переходе к ступенчатому снятию ограничений. Также о том, что в России можно начать «аккуратно снимать введенные ограничения» по коронавирусу, заявил президент Владимир Путин.