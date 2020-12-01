Скончалась искусствовед Ирина Антонова. Она возглавляла Пушкинский музей более 50 лет

Ирина Александровна Антонова родилась 20 марта 1922 года в Москве. В 1940 году поступила на искусствоведческое отделение Института философии, литературы и истории. В 1945 году окончила МГУ, поступила на работу в Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина и начала обучение в аспирантуре при музее. Областью ее научных исследований было искусство Италии эпохи Возрождения.

С февраля 1961 года Ирина Антонова являлась директором Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. В этом качестве Антонова выступала инициатором и организатором крупнейших международных выставок, в том числе «Москва — Париж», «Москва — Берлин», «Россия — Италия», «Модильяни», «Тернер», «Пикассо». На счету Антоновой более 100 публикаций — каталогов, статей, альбомов, телевизионных передач, сценариев научно-популярных фильмов.

Ирина Александровна возглавляла Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина 52 года. После отставки Антонова стала президентом музея — должность была создана специально для нее.

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Ирины Александровны Антоновой.