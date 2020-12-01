В мире самое резкое сокращение спроса на шампанское со времен Второй мировой. Петербург тоже останется без главного новогоднего напитка?

Пандемия в этом году вызвала самое резкое сокращение спроса на шампанское со времен Второй мировой войны. Карантин 2020 года лишил Шампань главного канала сбыта — баров и ресторанов. Прогнозы Межпрофессионального комитета шампанских вин неутешительные: падение рынка аж на треть. За месяц до Нового года «Собака.ru» узнала, что будет с шампанским в Петербурге у лучших рестораторов, сомелье города и представителей виноторговых компаний.
Как поменялась ситуация с шампанским в ритейле?
Сандро Хатиашвили
Член совета директоров Simple Group
«Доля ретейла растет потому что падают продажи в сегменте HoReCa – отменены практически все новогодние вечеринки, да и предпраздничная подготовка в целом непохожа на саму себя. Сразу после того, как был введен локдаун, продажи шампанского по отношению к прошлому году упали на 30% (у других компаний, наверное, больше). Но мы многоканальная — компания с собственной розничной сетью: наш ритейл вырос на 37%. В целом график продаж в течение года устойчиво напоминал синусоиду – если во время карантина всё было ожидаемо сложно, то после его окончания продажи резко пошли вверх. Люди соскучились по живому общению и друзьям, они массово шли в рестораны, поэтому вплоть до второй волны мы были вполне довольны. Мы вышли на былые объемы и полагаем, что сохраним их и в декабре: даже если люди не пойдут отмечать Новый год в ресторан, то в любом случае будут праздновать его с вином дома.
Несколько десятилетий назад винтажные годы в Шампани был редчайшим событием, теперь почти каждый год считается винтажным. Пока к удовлетворению возросшего покупательского спроса в Шампани относятся с осторожностью. Расширение границ аппелласьона возможно не более, чем на 5% (в СМИ уже несколько лет говорят об идее впервые более чем за 100 лет расширить границы территории, за которой закреплены вина Шампани — Прим. ред.). Если спрос приобретет феноменальный уровень, то под Шампань, возможно, отведут новые территории, но пока, с учетом текущей коронавирусной ситуации, об этом говорить рано».
Как поменялась ситуация с шампанским в ресторанах и барах Петербурга?
Людмила Иванова
Совладелица кафе «Мечтатели»
«Сейчас не лучшее время для расширения апелласьона. Перспективы шампанских домов зависят от сегмента: есть маленькие дома с качественным продуктом и их шампанского не хватает даже в условиях кризиса, а есть гиганты, которым придется думать об антикризисных стратегиях. Велика вероятность, что производители будут принимать решение о выпуске винтажного шампанского.
Ситуация в России отличается от мировой, у нас спрос невысокий из-за особенностей ценообразования, отсутствия культуры потребления и достаточных доходов, как в Европе. В Москве и Санкт-Петербурге картина продаж по динамике схожа с американскими горками. У нас развита гастрономическая инфраструктура и можно наблюдать выход новых импортеров с портфелем интересных рекольтантов, то есть производителей Шампани, которые делают вино из винограда с собственных виноградников и под своей маркой. Культура потребления пока меняется очень точечно и только усилиями отдельных сомелье, которые ее двигают. Все тонет в массовом убеждении, что «любое вино с пузырьками — это шампанское.
Качество винных карт меняется в лучшую сторону последние 5 лет, но серьезное повышение цен из-за курса евро сильно замедляет эти процессы. Мы все очень ждем закона о разрешении интернет-торговли: люди привыкли покупать онлайн и это продвинуло бы рынок вперед».
Ирина Манчук
Совладелица и сомелье гастрономического кафе Charlie
«Не скажу, что пролив шампани снизился по показателям из-за карантина. Я это связываю с популярностью пет-натов, интересных игристых вин: креманы, кавы, которые делаются, по сути, тем же способом. В Charlie по итогам прошлого года было продано более 80 бутылок шампанского. От этого числа около 50-60% с бокальных позиций. На данный момент, с учетом карантина и только предстоящих праздников пролито порядка 45-50 бутылок шампанского. Торговля «на удаленке» безусловно сыграла бы на руку многим заведениям. Есть гости, которые просят поставить алкогольную продукцию на доставку.
Мне кажется, что даже с падением спроса на шампанское, винные карты не изменятся. Шампань в ее первоначальном виде ничем не заменить. Сейчас сильно развиваются рекольтанты, появляются маленькие компании, которые их привозят. Круто, что есть возможность их попробовать, а во Франции днем с огнем не сыщешь.
Что касается винтажа – если делать купаж 2020 года миллезимным (прим.ред.: так называют вино из винограда, собранного в один какой-то определенный год), то скорее всего, это будет просто маркетинговый ход».
Наташа Маркова
Сомелье Social Club
«Винтаж 2020 года будет одним из самых выдающихся. В Шампани наблюдается падение спроса, миллионы бутылок простаивают в подвалах, так как отменены все праздничные мероприятия. Не думаю, что это проблема брендов. Те дома Шампани, которые представляют интерес у ценителей, не испытывают таких проблем.
Лично я не заметила падения спроса на Шампань в Петербурге. Просто снизилось количество гостей, а вместе с этим пропорционально и спрос на шампанское. Некоторые теперь пьют игристое дома, а не в ресторане. Безусловно будет меняться структура винных карт, сомелье всё больше обращает внимание на небольшие шампанские дома. У Шампани нет конкурентов!»
Анна Демина
Сомелье ресторана Шампанерия
«У нас спрос на Шампань остался на том же уровне. Насчет торговли навынос: у большинства виноторговых компаний сейчас открылись прекрасные магазины, через них заказать Шампань выгоднее, нет смысла заказывать у ресторана вино с наценкой.
С падением мирового спроса на шампанское, думаю, винные карты в перспективе тоже изменятся. 3-5 лет— это огромный срок для ресторанного бизнеса, сейчас мы следим за тенденцией постоянного усовершенствования, конкуренции и новинок. Раньше Шампань была непревзойденным и необсуждаемым лидером, сейчас огромными шагами ее догоняют другие интересные производители. Вкусы у людей меняются, кухни ресторанов тоже, а значит изменится и вино, и отношение к нему».
Полина Мельникова
Бренд-амбассадор L-Wine
«Пожалуй, шампань это больше про онтрейд (рестораны и бары), чувствуется особая любовь сомелье к напитку. Шампань выбирают гости и самостоятельно, ведь это про вкус и статус! Ресторан и бутик больше заинтересован в представлении маленького дома и стиля хозяйства. А в ретейле сложно найти интересных звезд, там больше крупных и известных брендов.
Хотя нужно заметить, что гости ресторанов, которые любят и пьют шампанское, продолжали пить его дома в период карантина. В связи с закрытием, а после и с ограничениями, упали проливы всего алкоголя в целом, что, безусловно, затронуло и Шампань. Однако, радуют заведения нашего города, которые все чаще готовы разливать ее по бокалам!»
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