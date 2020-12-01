В мире самое резкое сокращение спроса на шампанское со времен Второй мировой. Петербург тоже останется без главного новогоднего напитка?

Член совета директоров Simple Group

«Доля ретейла растет потому что падают продажи в сегменте HoReCa – отменены практически все новогодние вечеринки, да и предпраздничная подготовка в целом непохожа на саму себя. Сразу после того, как был введен локдаун, продажи шампанского по отношению к прошлому году упали на 30% (у других компаний, наверное, больше). Но мы многоканальная — компания с собственной розничной сетью: наш ритейл вырос на 37%. В целом график продаж в течение года устойчиво напоминал синусоиду – если во время карантина всё было ожидаемо сложно, то после его окончания продажи резко пошли вверх. Люди соскучились по живому общению и друзьям, они массово шли в рестораны, поэтому вплоть до второй волны мы были вполне довольны. Мы вышли на былые объемы и полагаем, что сохраним их и в декабре: даже если люди не пойдут отмечать Новый год в ресторан, то в любом случае будут праздновать его с вином дома.

Несколько десятилетий назад винтажные годы в Шампани был редчайшим событием, теперь почти каждый год считается винтажным. Пока к удовлетворению возросшего покупательского спроса в Шампани относятся с осторожностью. Расширение границ аппелласьона возможно не более, чем на 5% (в СМИ уже несколько лет говорят об идее впервые более чем за 100 лет расширить границы территории, за которой закреплены вина Шампани — Прим. ред.). Если спрос приобретет феноменальный уровень, то под Шампань, возможно, отведут новые территории, но пока, с учетом текущей коронавирусной ситуации, об этом говорить рано».