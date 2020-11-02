Около 90% заразившихся COVID-19 за рубежом россиян вернулись из Турции. Число авиарейсов между странами могут сократить

«После открытия границы с Турцией с 1 августа вернулось почти 1,5 млн человек. В нашем общем мониторинге из общего количества выявленных - больше 10 тысяч положительных, 90%, это лица, вернувшиеся из Турецкой Республики. Поэтому, очевидно, это необходимо обсудить и предложить определенные меры», — заявила Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

В качестве одной из мер обсуждается возможное сокращение числа авиарейсов между Россией и Турцией. «Изучается вопрос на взаимной основе о снижении интенсивности полетов. В первую очередь, это может затронуть чартерное авиасообщение. Зимой поток туристов все же ниже, чем летом, поэтому чартеры загружаются меньше. Спрос на такие перевозки падает, число рейсов сокращается. Причины исключительно экономические», — рассказал «Интерфаксу» источник в одной из турецких авиакомпаний, отметив, что это «естественный процесс».

Напомним, с 27 марта правительство России отмило все авиарейсы за рубеж. Приостановилось регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами — за исключением полетов, связанных с вывозом россиян. С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Танзанией, Великобританией и Австрией, в последнюю усложняются правила въезда. В ноябре авиакомпания Turkish Airlines планировала удвоить количество рейсов из Петербурга в Стамбул.

С 15 августа Россия возобновила авиасообщение с Швейцарией. Также открыта граница с Абхазией, а Польша исключила Россию из списка стан, авиасообщение с которыми запрещено из-за COVID-19. С 1 ноября Россия возобновила авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией. А вот в страны Евросоюза пока не попасть — Россия так и не вошла в список государств, с которыми разрешено воздушное сообщение.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 655 тысяч, в Москве — 434 тысячи, в Петербурге — 63 тысячи, в мире — 46 миллионов человек. Проводить тестирование на коронавирус разрешили всем частным и государственным медицинским лабораториям. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. До 29 ноября запрещена работа общепита в ночное время. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.