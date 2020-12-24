На Народной улице открылся новый корпус Госпиталя для ветеранов войн — первый в Петербурге стационар-трансформер

Новый шестиэтажный корпус Госпиталя ветеранов войн на Народной улице, 21/2 в Невском районе Петербурга был построен за 5 месяцев. Корпус-трансформер построен с таким расчетом, чтобы в короткие сроки его можно было перепрофилировать в инфекционную больницу мощностью в 403 инфекционные койки. Из корпуса есть переход в другие здания госпиталя, оборудованы санитарные шлюзы и пропускники. Здесь будет своя ПЦР-лаборатория, КТ и УЗИ диагностика.

В штатном режиме в новом корпусе Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице будут работать 5 отделений на 307 коек — эндокринологии, кардиологии, терапии, хирургии, кардиохирургии, эндоскопии, а также приемное отделение, операционный блок и реанимация.

«Хочу поблагодарить строителей. Они не побоялись взяться за непростой объект и за короткий срок сделали большой подарок городу в самое нужное время. Благодарю руководство госпиталя. Принять здание, закупить и наладить оборудование, найти врачей, средний и младший медперсонал — это большая работа. Это современный, европейского уровня госпиталь, который готов оказывать практически любую помощь. Они [стационары-трансформеры] на сегодняшний день востребованы, потому что мы не знаем, с какими проблемами столкнемся в будущем. А такие стационары можно перепрофилировать в инфекционные за очень короткое время», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Еще одно медицинское учреждение, новый корпус больницы № 33 в Колпине на 420 коек, будет сдано в начале 2021 года. Также в настоящий момент завершается подготовка незадействованных ранее павильонов Ленэкспо к приему больных средней тяжести. «К концу года там будет порядка 2,5 тысяч коек, установлено КТ и другое необходимое оборудование», — добавил Беглов.

На сегодняшний день помощь пациентам с COVID-19 и внебольничными пневмониями оказывают помощь 16 городских и 6 федеральных стационаров. В них развернуто 11775 инфекционных коек.