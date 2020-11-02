Статистика дня: почти 60% россиян не готовы сделать прививку от коронавируса

Согласно полученным результатам исследования, в марте боялись заболеть 20% россиян, тогда как к настоящему моменту их число возросло до 31%. Носят маски в общественных местах почти все — 92% опрошенных, и только 4% пренебрегают всеми рекомендациями. При этом коэффициент одобрения мер, принятых правительством и региональными властями в целях противодействия распространению COVID-19, теперь меньшее количество людей — 20% в октябре против 31% а мае 2020 года.

На «удаленке» работают 8% жителей страны. Считают оправданным ограничение на передвижение для людей старше 65 лет 38% россиян. Треть людей (33%) считают официальную статистику заражений в России заниженной, доверяют цифрам только 27% россиян. Также скептически россияне относятся к прививке от коронавируса — не готовы ее сделать 59% человек даже в случае бесплатной и добровольной процедуры вакцинации. Опасаются заразить коронавирусом других 26% россиян.

Опрос «Левада-центра» был проведен 22-28 октября, в нем приняли участие 1 601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 50 субъектов России.

Напомним, в августе в России завершились клинические испытания вакцины против коронавируса, созданной НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат стал первой вакциной от COVID-19, зарегистрированной в мире — несмотря на то, что у добровольцев, испытавших ее на себе, выявлено 144 побочных эффекта. Вакцина поступила в гражданский оборот и появилась в Петербурге — на третьем этапе клинических исследований «Спутник V» получат почти 40 тысяч человек.

14 октября в России зарегистрировали вторую отечественную вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорона», разработанную государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Ее производство уже началось.

Ранее директор центра Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация россиян может начаться уже в начале осени. При этом в правительстве считают, что массовое применение препарата без ограничений станет возможным только в начале следующего года. Научный центр «Вектор» заявил, что производство вакцины от COVID-19 готовятся начать в ноябре, а ближе к концу года — прививать. Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 655 тысяч, в Москве — 434 тысячи, в Петербурге — 63 тысячи, в мире — 46 миллионов человек. Проводить тестирование на коронавирус разрешили всем частным и государственным медицинским лабораториям. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. До 29 ноября запрещена работа общепита в ночное время. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.