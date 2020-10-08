Смольный назвал условие, при котором вновь закроет бизнес и введет самоизоляцию из-за коронавируса

На сегодняшний день коек для размещения пациентов с коронавирусом в Петербурге хватает. Как пишет «Фонтанка», к 7 октября помощь больным с COVID-19 и внебольничными пневмониями оказывают в 12 взрослых городских стационарах и в одном детском — всего 4930 коек, 858 (17%) из которых свободны. В случае увеличения числа заболевших Смольный развернет дополнительные места в больницах. Для пациентом с гриппом и ОРВИ — 1626 коек, с пневмонией — 1632, с COVID-19 — 8155.

Напомним, о второй волне заболеваемости COVID-19 в Смольном начали говорить в начале августа. Новую вспышку заболеваемости в Смольном прогнозировали в сентябре, эксперты считают, что она может быть зафиксирована в начале ноября. При самом пессимистичном сценарии уже к началу зимы число активных больных COVID-19 в Петербурге может достигнуть 18 тысяч человек.

На фоне второй волны коронавируса уже подготовили к приему пациентов временный госпиталь «Ленэкспо». Его расформировали в июле в связи с низкой нагрузкой. Увеличили число коек для пациентов с COVID-19 и власти Ленобласти.

На сегодняшний день почти 90% из 129 тысячи коек, развернутых для приема пациентов с коронавирусом в России, заняты. Во всех школах Москвы увеличат осенние каникулы из-за роста заболеваемости коронавирусом. Мэрия столицы вновь частично вводит ограничения. Губернатор Петербурга Александр Беглов также поручил подготовить план по возвращению дистанционного формата работы.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 248 тысяч, в Петербурге — 45 тысяч, в мире — 35 миллионов человек. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.