Почему коэффициент распространения COVID-19 в Петербурге высокий? Во всем виноват «сырой климат»

Причиной высокого коэффициента распространения коронавируса в Петербурге стал «сырой климат, который ругали во все времена». Он располагает к развитию легочных заболеваний, в том числе пневмоний. Так считает губернатор города Александр Беглов.
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Фото: Shutterstock.com
«Коэффициент большой, но мы не являемся лидером по этому показателю. Вместе с тем, против нас играет сырой климат Петербурга, его не зря ругали во все времена. Он располагает к развитию легочных заболеваний, из-за чего у нас пневмонии. И конец ноября-начало декабря в Петербурге традиционное время заболевания сезонными простудами и ОРВИ. Но мы успели привить более чем 60% населения от гриппа. Сейчас ковид практически занял его место», — заявил Беглов в эфире телеканала «Россия 24».
Несмотря на рост числа случаев заболевания, коек для размещения пациентов с коронавирусом в Петербурге достаточно, их хватит даже при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации. По словам губернатора города Александра Беглова, «скорым есть куда везти» больных.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 2 миллиона 906 тысяч, в Москве — 750 тысяч, в Петербурге — 208 тысяч, в мире — 77 миллионов человек. В Петербурге заканчиваются койки для пациентов с коронавирусом, город подходит к «красной черте» по заполняемости перепрофилированных больниц. После Нового года госпитализировать заболевших будет некуда. К 20 декабря в Петербурге осталось всего 27 свободных коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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