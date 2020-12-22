Почему коэффициент распространения COVID-19 в Петербурге высокий? Во всем виноват «сырой климат»

«Коэффициент большой, но мы не являемся лидером по этому показателю. Вместе с тем, против нас играет сырой климат Петербурга, его не зря ругали во все времена. Он располагает к развитию легочных заболеваний, из-за чего у нас пневмонии. И конец ноября-начало декабря в Петербурге традиционное время заболевания сезонными простудами и ОРВИ. Но мы успели привить более чем 60% населения от гриппа. Сейчас ковид практически занял его место», — заявил Беглов в эфире телеканала «Россия 24».