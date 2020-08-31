К середине августа коронавирусом переболели менее 13% петербуржцев. У большинства сохраняются антитела

В рамках второго этапа исследования на антитела протестировали 1054 петербуржца старше 18 лет, который уже участвовали в первом этапе. Как рассказали «Собака.ru» в Европейском университете, именно повторное исследование позволяет установить динамику иммунного ответа и понять, как развивается болезнь в популяции.

Результаты показали наличие антител к вирусу у 10,3% жителей Петербурга с помощью теста Abbott Architect IgG (в сравнении с 7,5% в ходе первого этапа) и 12,7%, согласно данным теста Genetico CoronaPass Total Ig (9,3% в ходе первого этапа).

«Мы видим постепенный рост числа переболевших, но у подавляющего большинства жителей Петербурга антитела не определяются. Возможно, распространение вируса ускорится в сентябре. Однако не исключено, что уже имеющаяся доля переболевших в сочетании с мерами контроля может сгладить эпидемиологическую кривую и не допустить заполнения стационаров, как это было весной», — рассказал соавтор исследования, эпидемиолог Антон Барчук.

Результаты обоих тестов показали относительное снижение титра антител среди участников, у которых в ходе первого этапа был положительный тест. При сравнении результатов тестов первого и второго этапов только у 5 из 63 участников с положительным тестом на первом этапе повторный тест дал отрицательный результат. Средний период между тестами составил около 43 дней.

«Антитела сохраняются в крови у большинства людей в нашем исследовании. С учетом периода времени от перенесенной инфекции мы можем констатировать сохранение иммунного ответа на протяжении 1–2 месяцев», — отметил руководитель научного отдела клиники «Скандинавия» Даниил Широков.

Напомним, к середине июня данное исследование показало, что в Петербурге коронавирусом переболели не менее 200 тысяч человек — 5,7% от общего числа жителей города. Спустя месяц были озвучены результаты первого этапа популяционного исследования распространенности SARS-CoV-2 — около 8% петербуржцев имеют антитела к коронавирусу, как минимум 25% из них переболели COVID-19 бессимптомно.