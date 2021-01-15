Последствия ограничений, потери и перспективы: как рестораторы пережили праздники

Совладелица закусочной «Косуля», бара «Залив», «ПирОГИ», «Рюмочной» на Новой Голландии

К сожалению, наш новый проект бар «Тихий Ход» на Малой Морской, 13, не смог перенести этот коронавирусный год. Открытый накануне локдауна, так и не получил основной поток иностранных туристов, на которых бар был рассчитан, и не успел обрасти постоянными локальными гостями. Относительно этого же периода в прошлом году мы потеряли 70% от оборота по всем нашим заведениям. Недополученная прибыль на новогодних праздниках — это та подушка, которой будет не хватать в сложные месяцы зимы и в начале весны.

Предложенные нам зимние веранды мы попытались открыть, но, понятно, это не имело почти никакого экономического смысла. Минимальная выручка шла на зарплату, чтобы хоть как-то поддержать перед Новым годом. В Косуле мы сделали новогодний стол. Русская кухня и закуски — наш специалитет. За два дня мы приготовили и развезли 60 полноценных новогодних столов и привлекли ребят из наших других проектов.

Потери не восстановимы, они уже случились. Перспективы туманные, но мы боремся. Будем взбивать, как та лягушка лапами, всё на свете. Поражает отсутствие поддержки для нашего сегмента бизнеса от власти. И ужасают двойные стандарты: в транспорте нет опасности заражения, а в общепите, особенно после 23.00, есть.