Политех переводит студентов на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса

«Особый режим» работы Политеха вводят с 16 ноября. Студенты будут учиться дистанционно, а преподаватели и сотрудники работать по комбинированному графику, сочетая очный и удаленный форматы — для того, чтобы сократить число одновременно находящихся в помещении людей.

С соблюдением мер профилактики и безопасности продолжат работу диссертационные советы. Такие же требования предъявляются к проведению научных исследований. Полностью на дистанционный формат работы переводятся сотрудники, относящиеся к группам риска. Помимо этого, в Политехе запрещается проведение массовых мероприятий численностью больше 70 человек.

С 16 ноября будет усилен входной контроль в учебных корпусах и общежитиях, а также контроль масочного режима и времени отсутствия проживающих в общежитиях. Работникам университета и обучающимся рекомендовано воздержаться от поездок за пределы России, в том числе по программам академической мобильности, а также ограничить поездки по стране.

Иногородним студентам, проживающим в общежитиях студгородка, рекомендовано вернуться домой на период дистанционного обучения. Руководство университета компенсирует расходы на дорогу домой в случае отъезда до 1 декабря. Иностранным студентам, проживающим в общежитиях, обеспечат условия для продолжения обучения в дистанционном формате.

Напомним, в начале октября всех студентов Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» перевели на дистанционный формат обучения из-за распространения коронавируса. В середине октября перешли на «удаленку» студенты СПбГЭУ. В начале ноября губернатор Петербурга Александр Беглов рекомендовал ректорам вузов перевести на дистанционное обучение «максимально возможное» количество студентов. В удаленном режиме может пройти и грядущая сессия.