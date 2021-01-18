В Германии выявили еще один новый штамм коронавируса

Как пишет газета Munchner Merkur, заражения новым штаммом коронавируса произошли в клинике города Гармиш-Партенкирхен в Баварии. Всего заболели 73 человека, 52 пациента и 21 сотрудник, у троих из общего числа зараженных и был выявлен неизвестный до сих пор штамм коронавируса.

Анализы пациентов были направлены в берлинскую клинику Charite, где подтвердили, что это совершенно новый штамм вируса. Пока неясно, обладает ли он какими-либо необычными особенностями, также неизвестно происхождение мутации.

Всего, по оценке Charite, на сегодняшний день в мире выявлено более 12 тысяч мутаций коронавируса.

Напомним, с 16 декабря в Лондоне ввели ограничения по коронавирусу третьего, высшего уровня, 8 января мэр Лондона Садик Хан сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации. Причиной стала мутация коронавируса. Еще один новый штамм коронавируса может быть заразнее ранее выявленных мутаций. С 25 декабря в России введен обязательный двухнедельный карантин для прилетающих из Великобритании. По состоянию на 6 января, новый штамм коронавируса был выявлен в 41 стране мира, а также в России.

Позже специалисты из Кенийского института медицинских исследований обнаружили на юго-востоке страны сразу 16 новых штаммов коронавируса. Они имеют уникальный характер и еще не встречались в других частях мира.