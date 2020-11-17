С чем связан рост числа заболевших коронавирусом в Петербурге? Рассказал Евгений Шляхто

«Количество больных увеличилось. Я думаю, это связано, безусловно, с тем, что мы увеличили колоссально объем тестирования, доступность тестирования увеличилась. И сегодня мы имеем, наверное, уж точно в два раза больше чем тестирование было весной и летом», — заявил Шляхто. Только за прошедшие сутки, 16 ноября, в Петербурге провели около 36 тысяч тестов на коронавирус, и подобный показатель держится в течение недели — на уровне от 24 до 41 тысяч тестов на COVID-19 в день.

По словам Шляхто, ситуация с коронавирусом в Петербурге контролируемая. В случае необходимости для пациентов с COVID-19 и подозрением на него будут перепрофилированы дополнительные медицинские учреждения.

«Как только мы делаем какой-то шаг, связанный с оказанием помощи больным с коронавирусной инфекцией, мы должны точно понимать, чем это нам аукнется в помощи больным с хроническими заболеваниями. Доступность, качество обеспечения лекарственными препаратами, все вопросы должны быть в поле зрения, когда мы принимаем какие-то ограничительные решения», — добавил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге.

С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. До 29 ноября в Петербурге запрещена работа общепита в ночное время и работа фуд-кортов. Федеральные музеи Москвы приостановят работу временных выставок до середины января 2021 года. До этого же времени в Петербурге устанавливаются дополнительные требования к допуску посетителей в театры, концертные залы, концертные площадки и кинотеатры. Студентов российских вузов переводят на дистанционное обучение до февраля 2021 года.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 971 тысячу, в Москве — 522 тысячи, в Петербурге — 85 тысяч, в мире — 55 миллионов человек. Губернатор Петербурга неоднократно предупреждал о введении дополнительных мер по противодействию COVID-19 в случае, если горожане не будут в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.