Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Петербурге начало снижаться

«На 23 декабря в Петербурге зарегистрировано 974 госпитализации взрослых с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По сравнению с прошлой неделей, когда 16 декабря было зафиксировано 1 025 госпитализаций взрослых пациентов, отмечается снижение этого показателя примерно на 5%. Уменьшение числа госпитализированных говорит о замедлении распространения новой коронавирусной инфекции, что можно объяснить введенными правительством города ограничительными мероприятиями», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Как считают в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению коронавируса, снижение числа госпитализаций дает основания рассчитывать на стабилизацию эпидемиологического процесса — по крайней мере, на этой неделе. Однако это возможно только при условии неукоснительного соблюдения противоэпидемических мер.

На сегодняшний день в Петербурге уже проводится вакцинация соцработников, педагогов, сотрудников МВД. 27 пунктах вакцинации привито от новой коронавирусной инфекции 510 человек. Всего в городе вакцинировано 1 545 человек, из них 882 — медицинские работники. Сегодня начинают работу еще шесть новых пунктов вакцинации, таким образом, их количество увеличится до 33.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 2 миллиона 933 тысячи, в Москве — 756 тысяч, в Петербурге — 212 тысяч, в мире — 78 миллионов человек. В Петербурге заканчиваются койки для пациентов с коронавирусом, город подходит к «красной черте» по заполняемости перепрофилированных больниц. После Нового года госпитализировать заболевших будет некуда. К 20 декабря в Петербурге осталось всего 27 свободных коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.