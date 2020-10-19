Николаевскую больницу в Петергофе перепрофилировали под прием пациентов с коронавирусом и подозрением на него

Как пишет «Бумага» со ссылкой на Комитет по здравоохранению Петербурга, всего в Николаевской больнице развернуто 350 коек, 69 из которых — для больных с тяжелой формой коронавируса, которым может потребоваться искусственная вентиляция легких. Также для больницы в Петергофе закуплено 9 аппаратов ИВЛ.

Из-за перепрофилирования в Николаевской больнице временно закрылось отделение гемодиализа. Для обеспечения доступности оказания медицинской помощи 70 пациентов отделения гемодиализа перевели в городские стационары. «Городом предоставлено более 150 мест для получения сеансов диализа, поэтому каждый пациент получит своевременную и качественную специализированную медицинскую помощь», — сообщили ранее в учреждении.

Напомним, ранее из-за роста числа заболеваемости Смольный вновь перепрофилировал больницу Святителя Луки. Для создания большего количества мест возобновил работу и госпиталь в пансионате «Заря». Также к приему пациентов вновь приступил временный госпиталь в «Ленэкспо», который был расформирован в июле в связи с низкой нагрузкой, и Госпиталь для ветеранов войн.