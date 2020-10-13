«С 5 октября из шести регионов ВОЗ поступили сообщения о более чем 2,2 миллионах новых случаев заболевания и 39 тысяч смертей от COVID-19. Это самое большое число случаев, о которых было сообщено за одну неделю», — сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Как отмечается в еженедельном информационном бюллетене, количество официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом по состоянию на 11 октября достигло 37 109 851, а число летальных исходов — 1 070 355.

Наиболее тяжелая эпидемическая ситуация фиксируется в Северной и Южной Америке — в период с 5 по 11 октября здесь зарегистрировано более 804 тысяч новых случаев заражения COVID-19, общее число заболевших превысило 17,79 миллионов человек. За неделю скончались более 20 тысяч человек, за все время — более 588 тысяч.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 326 тысяч, в Петербурге — 48 тысяч, в мире — 37 миллионов человек. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.