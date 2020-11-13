Кафе, барам и ресторанам Петербурга не разрешат работать в новогоднюю ночь

«У нас заведения общественного питания как работают сейчас до 23:00 по московскому времени, так и будут работать [в новогоднюю ночь]. Сейчас обсуждается возможность проверки соблюдения ими требований в эту ночь», — сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Елина.

Напомним, ранее стало известно, что в этом году традиционная рождественская ярмарка на Манежной площади пройдет без концертной программы. Выступления «отменил» коронавирус — а именно ограничения на проведение торжественных и развлекательных мероприятий. В конце октября главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова уже заявляла, что из-за распространения коронавируса новогодние мероприятия в этом году, скорее всего, не состоятся.

Несмотря на это, к Новому году в городе появится 61 искусственная ель и более 3,4 тысячи световых элементов. Впервые с 2012 года на Дворцовой площади установят живую новогоднюю ель. Первая новогодняя красавица уже зажгла огни возле Гостиного двора. А уже в эту субботу на острове «Новая Голландия» открывается каток. В юбилейный, пятый сезон здесь можно будет покататься на коньках под симфонические хиты большого кино и романтические песни советской эстрады.