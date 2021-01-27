Кафе, барам и клубам Москвы разрешили работать ночью

Пандемия идет на спад, и в этих условиях, по словам Собянина, долг властей «создать условия для максимально быстрого восстановления экономики, в первую очередь — наиболее пострадавших отраслей потребительского рынка». Поэтому с 27 января часть ограничений по коронавирусу снимается. В том числе:

Требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы перестает быть обязательным и будет носить рекоменда­тельный характер. Возвращать работников в офисы или сохранять «удаленку» руководители конкретных предприятий и организаций решат самостоятельно.

Отменяются и ограничения на ночную (с 23:00 до 06:00) работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений.

Решение о дальнейшем формате обучения в вузах, подведомственных Правительству Москвы, будет принято до 6 февраля по согласованию с Минобрнауки России.

«Пожалуйста, помните, что вероятность заражения коронавирусом хоть и уменьшилась, но все еще существует. Борьба пока не закончена. Мы по-прежнему должны соблюдать осторожность. Тем не менее, от всей души поздравляю вас, друзья, с нашей общей победой и еще одним шагом к возвращению нормальной жизни в прекрасном городе Москве», — отметил Собянин.

Напомним, в начале недели в Смольном начали говорить о переходе к ступенчатому снятию ограничений в Петербурге. Обсуждается ряд послаблений — например, разрешить работу отдельных ресторанов в ТЦ или проведение спортивных мероприятий со зрителями. Также о том, что в России можно начать «аккуратно снимать введенные ограничения» по коронавирусу, заявил президент Владимир Путин.