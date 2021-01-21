Роспотребнадзор заявил о наличии антител к коронавирусу у 30% петербуржцев

Согласно статистике Роспотребнадзора, антитела имеют как переболевшие коронавирусом петербуржцы, так и те, кто сделал прививку. По мнению Чхинджерии, процент людей с иммунитетом к вирусу значимо повысится после проведения кампании по вакцинированию.

«По первому этапу исследований иммунитета прослойка населения с антителами была 20%, по второму этапу — 50%, по третьему этапу мониторинга данных пока нет. Но это выборочная категория граждан, которым провели исследования на антитела, а не все население», — также отметила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Ленобласти Лидия Буц.

Эпидемиолог Антон Барчук с данными Роспотребнадзора согласен. «Судя по всему, сейчас их [жителей Петербурга с антителами к коронавирусу] может быть уже больше. Доля переболевших резко менялась в ноябре — декабре — январе», — приводит «Бумага» его слова.

Напомним, ранее предварительные результаты третьего этапа популяционного исследования распространенности SARS-CoV-2, которое было проведено учеными Европейского университета, показало — за все время пандемии новой коронавирусной инфекцией переболели как минимум миллион петербуржцев. По итогам двухмесячного мониторинга к октябрю 2020 года антитела к коронавирусу были обнаружены к 24% петербуржцев.