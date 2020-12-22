Рассол не предлагать: главный нарколог России призвал не похмеляться 1 января

При употреблении алкогольных напитков не стоит налегать на сладкое — оно задерживает выведение спиртного из организма. Также следует воздержаться от газированых напитков — они наоборот увеличивают всасывание алкоголя и усугубляют опьянение.

«Нельзя заедать алкоголь конфетами. Потому что сахар и алкоголь конкурируют в переработке, в метаболизме организма, и продукты полураспада алкоголя только задерживаются. Нельзя совмещать алкоголь с газированными напитками, потому что наличие углекислого газа, вот этих волшебных пузырьков, только увеличивает всасываемость и может быть эффект катастрофический с нарастанием алкогольного опьянения», — приводит ТАСС слова нарколога.

При выборе алкоголя к новогоднему столу предпочтение стоит отдать белому сухому — такое вино наносит меньше всего вреда организму. А вот традиционное шампанское не самое безопасное — его следует пить в меньших количествах.

«Меньше всего вреда вы получите, если будете употреблять белое сухое вино. Оно мягкое, оно чистое, менее тяжелое, так скажем. После шампанского лучше не переходить на водку, коньяк или виски, лучше остаться в пределах сухого белого вина, которое сродни шампанскому», — отметил Брюн.

Некоторые люди для уменьшения эффекта опьянения прибегают к народным методам — едят сливочное масло или картофель. Этого делать также не стоит. «Нужно помнить, что вы не будете в этот момент пьянеть, вам захочется все-таки испытать это ощущение опьянения, вы будете добавлять алкоголя, и потом этот алкоголь весь одновременно всосется, пробьет эту защиту, и тоже с негативными последствиями», — добавил нарколог.

Утром 1 января лучше не похмеляться — это может вызвать расстройства сердечно-сосудистой системы организма, а также привести к остановке сердца, инфаркту или инсульту. В первый день нового года лучше выспаться, больше лежать, медленно передвигаться и всячески щадить себя.

«Запомните, я обращаю на это особое внимание, на следующий день это не похмелье, это остатки интоксикации, и наслаивать новый алкоголь на непереработанный старый очень опасно», — подчеркнул Брюн.

Напомним, большинство россиян решили провести новогодние праздники дома. 13% никуда не поедут, потому что боятся заболеть коронавирусом, а 34% хотели бы, но не сделают этого из-за отсутствия денежных средств. На празднование нового, 2021-го года россияне планируют потратить в среднем по 25 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом жители страны сократят расходы на подарки, увеличив траты на праздничный стол.