Скончалась старейшая жительница Петербурга. Ей было 108 лет

7 ноября петербурженке Клавдии Селюженок исполнилось 108 лет, 2 декабря она скончалась у себя дома. У женщины был диагностирован коронавирус. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации Невского районе, старейшей жительнице города предлагали госпитализацию, но она письменно от нее отказалась.

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