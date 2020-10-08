Минкульт предложил отменить Санкт-Петербургский международный культурный форум в 2020 году из-за коронавируса

Санкт-Петербургский международный культурный форум должен пройти с 12 по 14 ноября, однако вероятнее всего не состоится. Минкульт подготовил предложение об отмене мероприятия и уже направил его на рассмотрение в аппарат правительства России. Переводить форум в онлайн также не планируют — так как он приобрел статус авторитетной площадки во всем мире именно благодаря своему очному формату проведения.

«Решение об отмене Санкт-Петербургского международного культурного форума принято после серии консультаций с правительством Санкт-Петербурга в целях недопущения рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Перевод такого масштабного события в онлайн сделает невозможным эффективное общение и налаживание конструктивных международных связей», — заявили в Минкульте.

Напомним, ранее также было отменено проведение Петербургского международного экономического форума. Из-за пандемии коронавируса крупнейшее городское бизнес-мероприятие, в котором традиционно участвует Владимир Путин, он не состоится в 2020 году, а пройдет в 2021-ом.