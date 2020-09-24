«Сейчас даже хуже, чем на пике в марте»: Евросоюз — о ситуации с распространением COVID-19

Согласно имеющимся данным, уровень иммунитета к новой коронавирусной инфекции у населения большинства стран ЕС и Великобритании — менее 15%. Число новых случаев COVID-19 растет в странах ЕС и Великобритании с августа 2020 года. В ряде из них наблюдаемый рост заболеваемости коррелирует с повышением частоты тестирования и интенсивной передачей инфекции среди лиц в возрасте от 15 до 49 лет.

Как говорится в отчете Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, нынешняя эпидемическая ситуация во многих странах вызывает озабоченность, поскольку она создает повышенный риск инфицирования уязвимых лиц и медицинских работников, особенно в сфере первичной медико-санитарной помощи, и требует целенаправленных действий в области общественного здравоохранения.

Напомним, в августе в России завершились клинические испытания вакцины против коронавируса, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. Препарат стал первой вакциной от коронавируса, зарегистрированной в мире — несмотря на то, что у добровольцев, испытавших ее на себе, выявлено 144 побочных эффекта. Препарат уже начал поступать в гражданский оборот и появился в Петербурге — на третьем этапе клинических исследований «Спутник V» получат почти 40 тысяч человек.

Директор центра Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация россиян может начаться уже в начале осени. При этом в правительстве считают, что массовое применение препарата без ограничений станет возможным только в начале следующего года. Научный центр «Вектор» заявил, что производство вакцины от COVID-19 готовятся начать в ноябре, а ближе к концу года — прививать. Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной.