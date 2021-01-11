В России зафиксирован первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса

Мутация вируса SARS-CoV-2 была обнаружена в Великобритании в конце 2020 года и получила название B.1.1.7. По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, скорость распространения нового штамма коронавируса на 70% быстрее ранее выявленных мутаций.

О первом случае заражения новым штаммом коронавируса B.1.1.7 в России стало известно 10 января. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, он был выявлен у одного человека при обследований россиян, недавно вернувшихся из Великобритании.

Как считает заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров, выявление в России нового штамма коронавируса не должно быть шоком. У него нет отличий от вируса SARS-CoV-2, кроме скорости распространения. Остановить завоз нового штамма было невозможно.

По словам доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, новый штамм коронавируса не изменит подход к борьбе с COVID-19. Рекомендации по предотвращению заражения прежние — соблюдение мер профилактики и прохождение вакцинации.

По состоянию на 6 января, новый штамм коронавируса был выявлен в 41 стране мира. 8 января мэр Лондона Садик Хан сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации в Лондоне в связи с переполненными больницами, где лежат пациенты с коронавирусом. Ранее Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией. Он будет действовать до 12 января 2021 года включительно.