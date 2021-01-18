В Болгарии родился ребенок с антителами к коронавирусу

Как сообщает Болгарское национальное радио, 28-летняя мать ребенка с антителами, жительница города Пазарджик, будучи беременной была госпитализирована с высокой температурой и кашлем. Женщине диагностировали коронавирусную инфекцию.

По решению врачей, женщине было сделано кесарево сечение — вызвал изменения в плаценте и замедлил развитие плода. Операция прошла успешно, на свет появился ребенок весом 2,75 килограмма и ростом 46 сантиметров.

Антитела у новорожденного были выявлены после тестирования, которое и показало наличие иммунитета к коронавирусу. Ребенок полностью здоров, его вместе с матерью планируют вскоре выписать из больницы.

Прямой путь заражения коронавирусом от матери к ребенку пока не доказан. По словам главного внештатного специалиста инфекционным болезням минздрава Приморского края Анны Симаковой, ребенку при рождении всегда будут передаваться антитела, если они есть у матери — они циркулируют у него до года.