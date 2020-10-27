Роспотребнадзор объявил всеобщий масочный режим и запретил работу общепита и клубов в ночное время

Главный санитарный врач России Анна Попова ввела дополнительные меры по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции. С 28 октября масочный режим станет всеобщим, а общепит и концертные площадки и клубы будут закрыты в ночное время по всей стране.

UPD: Мэрия Москвы заявила, что не будет закрывать ночные клубы и бары с 23:00 до 06:00. Системы QR-кодов достаточно.