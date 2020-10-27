Роспотребнадзор объявил всеобщий масочный режим и запретил работу общепита и клубов в ночное время

Главный санитарный врач России Анна Попова ввела дополнительные меры по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции. С 28 октября масочный режим станет всеобщим, а общепит и концертные площадки и клубы будут закрыты в ночное время по всей стране.
UPD: Мэрия Москвы заявила, что не будет закрывать ночные клубы и бары с 23:00 до 06:00. Системы QR-кодов достаточно.
«Лицам, находящимся на территории Российской Федерации, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах. Запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, их проведение, оказание в период с 23:00 до 06:00», — говорится в постановлении главного санитарного врача, опубликованном на интернет-портале правовой информации.
Также Роспотребнадзор постановляет усилить режим дезинфекции на общественном транспорте, в такси и других общественных местах, а также обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями на менее 150 исследований на 100 тысяч населения — среднесуточно за 7 дней. Контроль за реализацией постановления возлагается на региональные отделения Роспотребнадзора.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 547 тысяч, в Москве — 405 тысяч, в Петербурге — 58 тысяч, в мире — 43 миллиона человек. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты будут иметь право отказать в проезде петербуржцам без масок. До 29 ноября запрещена работа общепита в ночное время. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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