Пункты вакцинации от коронавируса откроются в частных клиниках Петербурга

По словам заместителя председателя Комитета по здравоохранению Петербурга Андрея Сараны, новые пункты вакцинации откроются в городе уже на следующей неделе. Всего организуют 50 пунктов, 26 из которых будут находиться в частных клиниках. Общее число мест, где можно сделать прививку от коронавируса, вырастет до 120.

В Роспотребнадзоре пока не фиксировали у петербуржцев серьезных осложнений после вакцинации от коронавируса препаратами «Спутник V» и «Эпиваккорона». За весь период в Петербурге вакцинировано 27 499 человек. Из них 4 986 полностью закончили цикл вакцинации.

«Имеются отдельные реакции, которые имеются на введение любой вакцины, не важно, какой: незначительное повышение температуры, болезненность в месте инъекции, которая проходит за 1-2 дня. Серьезных поствакцинальных осложнений не зарегистрировано», — сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

Напомним, 18 января России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Записаться на прививку смогут все желающие — даже через Госуслуги. Смольный поручил нарастить темпы вакцинации петербуржцев. Для этого в городе будут организованы выездные прививочные пункты, где можно будет сделать прививку. 21 января в Петербург получил партию из 62,5 доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Она стала крупнейшей за все время.