Когда студентов Москвы и Петербурга вернут с «удаленки» обратно в вузы? Рассказали в Минобрнауки

«Мы выйдем после новогодних каникул, посмотрим на ситуацию, которая складывает с коронавирусом, и будем принимать решение. Конечно, это решение будем принимать по столичным вузам с учетом мнения Роспотребнадзора, городских властей, ну и, конечно, обстоятельно пообсуждаем с ректорами», — приводит РИА «Новости» слова Фалькова.

По словам министра науки и высшего образования, даже если ситуация с коронавирусом не станет лучше, необходимо будет просчитать, не станет ли решение о переводе студентов на очный формат дестабилизирующим фактором. Также принятие решения зависит от того, как россияне выйдут из зимних праздников, какой результат даст вакцинация от коронавируса и какая ситуация будет с заболеваемостью гриппом.

Напомним, в Петербурге уже введены новые ограничения по коронавирусу. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. С 23 ноября запрещается присутствие зрителей на спортивных мероприятиях. До 15 января 2021 года в Петербурге запрещена работа общепита в ночное время и работа фуд-кортов, устанавливаются дополнительные требования к допуску посетителей в театры, концертные залы, концертные площадки и кинотеатры. Также в Петербурге ввели новогодние ограничения — общепит полностью закроется на пять дней, в период праздников не будут работать музей, театры и выставки. Вслед за городом их ввели в Ленинградской области. Студентов российских вузов перевели на дистанционное обучение до февраля 2021 года.